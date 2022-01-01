Добро пожаловать на сайт «Библиотека радиолюбителя»

Здесь Вы сможете найти справочные данные на намоточные изделия: дроссели серии Д, трансформаторы ТА, ТАН, ТН, ТПП, ТС, ТВК, транзисторы, диоды, динамики, а также на отечественные приемо-усилительные лампы. Каждый элемент справочника имеет подробное описание, схемы включения, чертежи внешнего конструктивного исполнения.

В разделе «Библиотека» Вы можете скачать книги и брошюры серий «Массовая радиобиблиотека (МРБ)» и «В помощь радиолюбителю (ВРЛ)».

По мере развития сайт будет пополняться новой и полезной информацией.

Сайт адресован широкому кругу радиолюбителей, для которых электроника больше, чем хобби.

Мы будем рады любому мнению и замечанию.